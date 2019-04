Stagevacature: RTV Drenthe zoekt een stagiaire voor de online redactie

Dan heeft RTV Drenthe misschien wel de stageplek voor jou.Wij zoeken een enthousiasteStagiair voor onze online redactie m/vWij bieden je de kans online verslaggeving te leren. Je schrijft verhalen, gaat zelfstandig met een camera op pad en levert nieuwsverhalen vanuit de hele provincie. Ook vertaal je jouw nieuws naar sociale media.Om voor deze stageplek in aanmerking te komen, volg je een hbo-opleiding journalistiek. Je weet veel van online en kent goed de weg op sociale media. Je bent communicatief vaardig. Je bent creatief en je kunt zelfstandig werken. Je hebt al enige ervaring met monteren en je kunt met een videocamera overweg.Het helpt als je Drenthe kent en je thuis voelt in de regionale journalistiek. Het is heel handig als je over een rijbewijs beschikt.Meer informatie over deze stageplek wordt graag verstrekt door Sophie Timmer, telefoonnummer 0592-338080.Heb je interesse in deze stage? Mail dan je sollicitatie + CV naar personeel@rtvdrenthe.nl. ----RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het (sport)nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.