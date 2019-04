Eerste paardenmarkt van het jaar trekt vele handelaren naar Zuidlaren

De voorjaarsmarkt is een soort kleine Zuidlaardermarkt. Bovendien is het de eerste paardenmarkt van het jaar in Noord-Nederland. Marktmeester Jaap Mellema kijkt tevreden rond. "Het is hier behoorlijk druk. In totaal zijn er ruim 240 dieren aangevoerd. Vorig jaar waren dat nog 153 paarden en pony's."Deze paarden hebben de hele winter op stal gestaan. Nu wil men er weer mee fokken, dat blijft in beweging", vervolgt Mellema. "Natuurlijk draagt ook het droge en zonnige weer bij aan het grote aantal bezoekers."Het ochtendzonnetje schijnt over de pony’s en paarden, die met hun benen in het hooi staan. Tussen de dieren door lopen groepjes mensen op zoek naar een ideaal exemplaar. Bezoekers komen uit alle hoeken van het land en zelfs uit landen als Roemenië, Bulgarije en Duitsland."Ik kom uit Brabant, uit Oss", vertelt een paardenhandelaar met karakteristieke stok en pet op. "Ik kom hier geregeld in Zuidlaren en handel in minipaardjes. Maar de gezondheid gaat wat achteruit, dus ik heb geen paarden bij me. Maar misschien neem ik er vandaag wel een paar mee naar huis."