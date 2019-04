Stagevacature: RTV Drenthe zoekt een stagiair marketing/communicatie

Dan heeft RTV Drenthe misschien wel de stageplek voor jou.Wij zoeken een enthousiasteWij bieden je de kans om in samenwerking met de collega’s van Marketing een museum op te zetten. Een zogenaamd Beeld en Geluid museum. Voor dit museum moet van alles gerealiseerd worden.Om voor deze stageplek in aanmerking te komen volg je een opleiding op HBO (communicatie/marketing) niveau. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent creatief en je kunt zelfstandig werken.Heb je interesse in deze stage? Mail dan je sollicitatie + CV voor naar personeel@rtvdrenthe.nl. --------------RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van het (sport)nieuws, achtergrondinformatie en evenementen via radio, televisie, rtvdrenthe.nl, de apps, Twitter, Facebook en Instagram.