Bouw IT-hub Hoogeveen in volle gang: plek voor 160 studenten en ondernemers

Hoe houd je jong talent in de regio? Het is een vraag waar bedrijven nogal mee kunnen worstelen. In Hoogeveen werken ze aan een oplossing hiervoor. Bij het station komt een IT-hub; een plek waar studenten en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten. De bouw van het pand, met ruimte voor 160 mensen, is inmiddels in volle gang.

"Eind juli hebben we een werkend gebouw, dat is de planning", vertelt Gerben Dolsma, directeur van de hub. "In de zomer werken we nog even door om de kleine dingen af te werken. In september, wanneer de scholen weer open zijn, gaan we echt los. Dan vieren we het ook groots."

Mengelmoes

De IT-hub is in het leven geroepen om jong talent te behouden in de regio. Volgens Dolsma komt het nog vaak voor dat gewilde IT-arbeidskrachten vertrekken naar de Randstad. Daar gaat volgens hem verandering in komen. "In Noord-Nederland heb je hele gave bedrijven zitten. Als de jongelui hier worden opgeleid, kunnen ze zien wat voor mogelijkheden hier zijn. We hopen dat ze dan langer blijven plakken in het gebied."

Het betreft een mengelmoes aan studenten die straks gebruik gaan maken van de ontmoetingsplek. Zowel het Alfa-College, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben zich aangesloten bij het project. "Het betreft alle opleidingsniveaus. Dat maakt het ook zo interessant, want zo ontstaat er een totaal andere dynamiek."