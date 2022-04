Hoe de Drentse Reintje Kosmis Joden hielp maar ze ook net zo makkelijk verraadde

Is het goed om iets fouts te doen waarmee je vervolgens je eigen leven redt? Of is het juist fout om iets goeds te doen waardoor je vervolgens zelf in levensgevaar komt? Lijfsbehoud of verraad, een duivels dilemma in tijden van oorlog. Schrijver en onderzoeker Paul van de Water schreef een boek over ruim vijftig vrouwen in Nederland en Vlaanderen die fout waren tijdens de Duitse bezetting.

Eén van hen is de Drentse Reintje Kosmis. Zij balanceerde tijdens de Tweede Wereldoorlog op de dunne lijn tussen goed en fout. Hoewel, wie na het lezen van dit verhaal de balans opmaakt, zal vooral concluderen dat ze foute keuzes maakte.

Dievegge in Odoorn

Gemakkelijk was het absoluut niet, de jeugd van Kosmis. Op 19 mei 1900 komt ze ter wereld in Weerdingerveen, onder de rook van Emmen. Haar vader is bijna nooit thuis. Als binnenvaartschipper is 'ie altijd de hort op. Verder heeft ze een broer en twee zussen, of ze daar goed mee overweg kan is niet bekend.

Op school gaat het alles behalve lekker. Kosmis is, om het populair te zeggen, niet al te snugger. Ze is 12 jaar oud als haar ouders besluiten te scheiden. Haar vader vertrekt met zijn zoon naar Amsterdam, Reintje blijft met haar moeder en twee zussen in Drenthe. Er moet brood op de plank en dus moet de jonge Kosmis meteen aan het werk. Even later trekken ze naar Odoorn, waar de nieuwe man van haar moeder woont.

"En daar maakt ze zich schuldig aan diefstal", vertelt schrijver Van de Water. Hij onderzocht het leven van de Drentse vrouw. "Waarom ze dat doet is niet bekend", vervolgt hij. Als straf moet ze zes maanden de gevangenis in, maar uiteindelijk zit ze maar vier maanden achter de tralies. Het brandmerk dievegge staat vanaf dan op haar voorhoofd gedrukt in Odoorn en omstreken.

Welgestelde Joodse man

En dus ontvlucht Kosmis het Drentse dorp en vertrekt ze richting Amsterdam. Ze trouwt er, maar een paar jaar later ligt ze al in scheiding. Een nieuwe, moeizame relatie volgt en ook die eindigt in een scheiding. Vlak voor de Duitse bezetting leert ze Salomon Jacobs kennen. Een welgestelde Joodse man. Ze trouwt met hem en ze gaan samenwonen in Groningen.

"En dan begint de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. Jacobs wordt opgepakt en uiteindelijk in 1944 vergast in Auschwitz", vertelt Van de Water. Kosmis blijft alleen achter in het huis. Net als in haar armoedige beginjaren moet er ook nu brood op de plank komen. Ze kiest ervoor om kamers te verhuren en ook onderduikadressen voor Joden te zoeken.

"Vervolgens wordt ze verraden, opgepakt en in de gevangenis gegooid", vervolgt Van de Water het verhaal. Daar krijgt ze te horen: 'Je kunt vrijkomen, maar daar willen we wel iets voor terug'. Kosmis geeft de bezetters inderdaad iets terug. Ze verraadt een transport van Joodse onderduikers. Allemaal worden ze opgepakt, inclusief hun helpers.