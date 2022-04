Koolzaadolie populair door oorlog: 'Mensen worden zenuwachtig'

De verkoop van koolzaadolie is de afgelopen weken sterk toegenomen. Dat komt omdat de aanvoer van zonnebloemolie uit Oekraïne is gestokt, waardoor consumenten op zoek gaan naar alternatieven. Koolzaadboer Geert Lindenhols uit Zuidwolde heeft het in onze provincie veel drukker gekregen.

Oekraïne is 's werelds belangrijkste exporteur van zonnebloemolie, maar de uitvoer daarvan ligt grotendeels plat. Ook in Nederland wordt het moeilijker om in supermarkten een fles zonnebloemolie te vinden. Door het gebrek aan zonnebloemolie neemt de voedingsmiddelenindustrie haar toevlucht tot andere oliën, zoals koolzaadolie.

Koolzaadkoning

Lindenhols, die gekscherend ook wel 'de koolzaadkoning van Drenthe' wordt genoemd, perst al dertien jaar koolzaad om er koolzaadolie van te maken. Hij is de enige boer in onze provincie die dat doet, hoewel er wel andere Drentse boeren zijn die koolzaad verbouwen. Lindenhols heeft de vraag naar zijn koolzaadolie fors zien toenemen.

"Dat is natuurlijk mooi, al is de reden waarom niet zo mooi", verwijst de agrarisch ondernemer naar de oorlog in Oekraïne. "Mensen zoeken nu naar een vervanging voor zonnebloemolie, ze worden zenuwachtig als de schappen leeg raken. Dan denken ze: we moeten wat anders hebben en gaan zoeken naar waar ze olie in de buurt kunnen halen. En dat is bij ons."

Gezonder

Zonnebloemolie wordt verwerkt in onder meer chips, koekjes en sauzen. In veel van zulke producten worden als gevolg van de schaarste inmiddels vervangende oliën gebruikt. Volgens Lindenhols heeft koolzaadolie een belangrijk voordeel ten opzichte van andere oliën. "Het is gezonder dan zonnebloem- of olijfolie. Dat komt omdat die warm worden geperst en dan zijn onder meer de geur en smaak weg, al worden die er later mogelijk weer aan toegevoegd."