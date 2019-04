Stelling: Door de hogere brandstofprijs laat ik de auto niet staan

Nu is brandstof duurder. Benzine en diesel worden gemaakt van olie. Omdat sommige landen die normaal veel olie leveren nu minder produceren is de olieprijs gestegen. Dus ook de brandstof waarop je auto loopt. Er wordt niet verwacht dat de olieprijzen binnenkort weer gaan dalen.Sommige mensen gaan dit in hun portemonnee merken. Mensen die afhankelijk zijn van hun auto om bijvoorbeeld op hun werk te komen of om boodschappen te doen zullen niet blij zijn met de brandstofverhoging.Wat vind jij? Pak jij nu eerder de fiets of blijf je gewoon in de auto stappen?Mocht je de poll niet zien en je wilt wel stemmen, klik dan hier