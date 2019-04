Stelling: Vanwege de hogere brandstofprijs laat ik de auto staan

Benzine en diesel worden gemaakt van olie. Omdat er minder olie geproduceerd wordt, stijgt de olieprijs en daarmee ook de brandstof van je auto. De verwachting is dat de olieprijzen binnenkort niet gaan dalen.Vele mensen gaan dit in hun portemonnee merken. Wat betekent dit voor jou? Pak jij nu eerder de fiets of blijf je gewoon in de auto stappen?Mocht je de poll niet zien en je wilt wel stemmen, klik dan hier