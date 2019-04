Drie mannen uit Gelderland gepakt bij drugslab Odoornerveen

In een schuur bij een boerderij aan de Noordzijde in Odoornerveen heeft de politie vanochtend een drugslab aangetroffen. Drie mannen zijn opgepakt in het pand vanwege mogelijke betrokkenheid.

Het gaat om een 30-jarige Arnhemmer, een 42-jarige man uit Wageningen en een 56-jarige man uit Renkum.Het lab was bedoeld voor het maken van synthetische drugs. Dat zijn drugs die worden gemaakt met chemische stoffen via een scheikundige formule. Onder meer XTC, LSD en meth worden op die manier gemaakt. Welke drugs in dit lab werden gefabriceerd, is niet bekendgemaakt.Een gespecialiseerd team van de politie, het Landelijk Team Forensische Opsporing, heeft het lab ontmanteld. De politie kreeg lucht van de criminele activiteiten dankzij binnengekomen informatie. Meerdere agenten trokken daarna met speurhonden naar Odoornerveen, waar het lab werd ontdekt.Mogelijk zijn er afvalproducten in de achterliggende sloot terecht gekomen. Daarom wordt er een dammetje in de sloot gelegd om verspreiding te voorkomen. Ook het waterschap is ter plaatse."Dit is zware criminaliteit en moet hard aangepakt worden. We zijn nu aan het onderzoeken waarvoor het drugslab werd ingezet", aldus politiewoordvoerder Leo Wassing.[tweet: https://twitter.com/poldrenthe/status/1115901939282321408