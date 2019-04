Zaak vuurwerkopslag Barger-Oosterveld begin juni voor de rechter

De tegenstanders en initiatiefnemer van de vuurwerkopslag op het bedrijventerrein in de wijk Barger-Oosterveld in Emmen treffen elkaar begin juni voor de rechter.

Ondernemers en omwonenden zijn het er niet mee eens dat kringloopwinkel Lowbudget 2 Chance aan de Handelsweg 9.000 kilo consumentenvuurwerk wil opslaan. Het bedrijf vroeg daar vorig jaar juni een vergunning voor aan bij de gemeente Emmen.Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld en Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) Emmen tekenden bezwaar aan zonder succes. De bezwarencommissie stelde hen in het gelijk, maar het college van Emmen nam dit advies niet over.De bezwaarmakers vinden het gevaarlijk en niet verantwoord om op een bedrijventerrein, waar ook woningen staan, een vuurwerkopslag te realiseren.Volgens woordvoerder Frans Köhler, die namens de kringloopwinkel optreedt, hoeven tegenstanders zich geen zorgen te maken. De richtlijnen zijn volgens hem enorm streng.De zitting is op 4 juni bij de bestuursrechter in Groningen.