Drentse bakkersopleiding krijgt landelijk vervolg

In grote delen van Nederland bestaat een groot gebrek aan ondersteunend bakkerspersoneel. Reden voor het Alfa-College in Hoogeveen om vorig jaar een spoedopleiding op poten te zetten met baangarantie. Tien mensen mochten zich na tien weken bakkersassistent noemen. Inmiddels is de school gestart met een tweede groep bakkersleerlingen.Daar blijft het volgens directeur Gertjan Ten Napel van Het Ambacht niet bij. "We starten binnenkort opleidingen in Amsterdam en Leeuwarden. Na de zomer komt daar Twente bij. Allemaal gebieden waar een nijpend tekort is aan bakkershulpen."Ook in de provincie Limburg bestaat interesse in de opleiding, zegt Ten Napel. "We krijgen nu al vragen uit die regio. Het aantal bakkers raakt echt op en daardoor gaat de kwaliteit omlaag. Nieuw bloed in een bedrijf geeft bakkers tijd die ze in kwaliteitsverbetering kunnen steken."Het Ambacht hoopt eind dit jaar veertig nieuwe bakkershulpen te hebben opgeleid. Daarmee is het tekort overigens nog niet opgelost.