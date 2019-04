Relaxte ontmoeting tussen maki’s en vari’s

De ringstaartmaki’s in Wildlands ontmoetten vandaag de nieuwe vari’s. Het dierenpark kreeg vorige week donderdag vari’s uit een Franse dierentuin in hun collectie. De ontmoeting tussen de twee soorten verliep rustig.

Vari’s zijn de op één na grootste levende halfapen. Net als de ringstaartmaki’s zijn het lemuren, ook komen beide diersoorten uit Madagaskar.Aan het begin van de week hebben de nieuwkomers al even het verblijf ontdekt zonder de aanwezigheid van de maki’s. Vandaag kwamen de twee vari-mannetjes voor het eerst oog in oog met de andere bewoners van het onderkomen te staan.De maki's kwamen als eerste in het verblijf. Even later lieten de vari’s hun gezicht zien. "Toen de vari’s binnenkwamen waren ze al rustig", vertelt dierenverzorgster Roxanne Boer. ''De maki’s vonden de ontmoeting wel een beetje spannend in het begin."