Zoon start inzamelingsactie voor uitbaters verwoest hotel Witteveen

Nadat zaterdag brand ontstond bij de schoorsteen in het rieten dak van Hotel Het Witte Veen in Witteveen, grepen de vlammen snel om zich heen. Binnen een paar uur zagen uitbaters Laura Oussoren en Albrecht Boer hun levenswerk in vlammen opgaan. Het personeel en de 45 gasten bleven ongedeerd, maar het pand is volledig verwoest.