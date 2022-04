Enige huisarts in Zwartemeer stopt, snelle oplossing wordt uitgedokterd

Vorige week zorgde de brief van huisarts Hans Douwes voor enige onrust in Zwartemeer. De dorpsdokter meldde dat hij per 1 juli gaat stoppen. Een opvolger is er vooralsnog niet. Bij inwoners rees daarom de vraag of zij na die datum nog kunnen rekenen op zorg? Zo niet, waar moeten ze dan terecht?

De plaatselijke dorpsraad en zorgverzekeraar Zilveren Kruis zetten momenteel alle zeilen bij met de zoektocht naar een alternatief.

Het is een chaos. Anders kan Lies Hemme van Dorpsraad Zwartemeer het niet omschrijven. Al sinds vanmorgen vroeg hangt ze aan de telefoon over maar een onderwerp: het aangekondigde nieuws van Douwes.

Geschrokken is ze niet. "Welnee, het is al langer bekend dat hij wenste te stoppen. Wij begrepen aanvankelijk dat hij tot het einde van het jaar zou aanblijven. Dat is nu deze zomer geworden."

Geen opvolger

Hemme heeft alle begrip voor het besluit van Douwes. "Hij loopt al tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan en wil genieten. Hij loopt al een jaar lang te zoeken naar een opvolger, maar die heeft zich tot nu toe niet aangediend."

Douwes bracht vorige week zijn patiënten per brief op de hoogte van zijn besluit. Hij bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen in de afgelopen 26 jaar.

De huisarts neemt het besluit met gemengde gevoelens vanwege het gebrek aan opvolging, schrijft Douwes. "We zijn al geruime tijd met collega's en de HZD (Huisartsenzorg Drenthe) in gesprek om invulling te geven aan voortzetting van de praktijk. Tot nu toe zonder resultaat."

'Netelige situatie'

Douwes wijst ook naar de rol van Zilveren Kruis, de voornaamste verzekeraar in deze regio. Deze heeft een zorgplicht naar de verzekerden toe, maar heeft volgens Douwes 'geen initiatieven of hulp geboden in deze netelige situatie.' De dokter is nog gevraagd om een reactie, maar daar ziet hij op dit moment vanaf.

De dorpsraad is desondanks toch wat bezorgd om de stand van zaken. "Vooral voor ouderen, kan dit een probleem opleveren", aldus Ria Hoogeveen. "Uitwijken naar Klazienaveen of Barger-Compascuum zit er niet voor iedereen in. Sommige mensen zijn niet mobiel genoeg of beschikken niet over eigen vervoer."

Catharina Olijve is het daar helemaal mee eens. Zij vreest een verdere verschraling van de zorg. "Ik vind het niet kunnen. Eerst verdwijnt het consultatiebureau en nu komt de huisartsenzorg in het gedrang."

Alle vertrouwen