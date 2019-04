Vivianne Miedema definitief in WK-selectie Oranje Leeuwinnen

Vivianne Miedema is een van de 23 koppen in de selectie van de Oranje Leeuwinnen (foto: ANP/Koen van Weel)

Het WK gaat vrijdag 7 juni van start en de finale wordt op 7 juli gespeeld. De Oranje Leeuwinnen spelen op 11 juni hun eerste poulewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgen wedstrijden tegen Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).Oranje is de regerend Europees kampioen. Twee jaar geleden veroverde het team verrassend de trofee in eigen land. Miedema was dat toernooi een van de uitblinkers met onder meer belangrijk doelpunt in de finale tegen Denemarken (4-2).De Hoogeveense aanvalsleider van Oranje staat met 57 doelpunten op de tweede plek in de topscorerslijst aller tijden van de Leeuwinnen. Alleen Manon Melis heeft met 59 doelpunten vaker gescoord.Voorafgaand aan het WK spelen de vrouwen nog een oefenwedstrijd tegen Australië.