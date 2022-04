Verdubbeling van aantal openbare laadpunten in Drenthe

Het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto's in Drenthe is in een jaar tijd ruim verdubbeld. In januari 2021 lag dat aantal op 290, begin dit jaar stond de teller op 587.

De meeste nieuwe laadpunten in Drenthe werden vorig jaar geïnstalleerd in de gemeente Emmen: 103 in totaal. Ook in Assen (47) en in Hoogeveen (27) was een duidelijke toename te zien. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer.

Meeste laadpunten in Noordenveld

In de gemeente Noordenveld zijn de meeste openbare laadpunten per duizend huishoudens: vier in totaal. Dat is veel meer dan het provinciale gemiddelde van 1,3 per duizend huishoudens. Borger-Odoorn staat in dit opzicht onderaan, met minder dan één openbaar laadpunt per duizend huishoudens.