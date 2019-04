Assen hangt de was buiten tijdens Sprezzatura-tentoonstelling

Net als in Napels moet het wasgoed in Assen boven de straten komen te hangen (foto: Pixabay.com)

Met deze actie wil de binnenstadsvereniging inspelen op de tentoonstelling Sprezzatura - Vijftig jaar Italiaanse schilderkunst (1860-1910). Die is van 2 juni tot en met 3 november te zien in het Drents Museum. Naast de waslijnen in de binnenstad wordt op de Kop van de Vaart een Asser versie van de Venetiaanse Rialtobrug geplaatst.Tijdens de expositie zijn onder meer werken te zien van kunstenaars als Antonio Mancini, Federico Zandomeneghi, Giovanni Segantini en Giacomo Favretto.Assen heeft de afgelopen jaren naam gemaakt met items die bij exposities in het Drents Museum passen. Eerder verscheen er op de Kop van de Vaart al een standbeeld van Lenin , stond er een menora en werd de binnenstad opgesierd met Amerikaanse vlaggen.