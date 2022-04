Jubilerende Toyisten laten sporen na in Brinkhotel van Zuidlaren

De Toyisten bestaan dit jaar als internationale kunstbeweging dertig jaar. En heel Zuidlaren mag dat weten. Want met een eigen studio op het terrein van Dennenoord is het brinkdorp alweer twee jaar de 'hometown' van de kunstenaarsgroep. Vandaar dat het plaatselijke Brinkhotel en het attractiepark Sprookjeshof worden verfraaid met kleurrijke Toyistische kunstwerken.

Op de tweede etage, achter de deur van kamer 226 met uitzicht over de Brink, zijn drie Toyisten al een paar weken druk met een kleurrijke muurschildering. Het trio legt de laatste hand aan het bonte spektakel op beide muren, met dit keer allerlei dierfiguren.

Gemaskerd aan het werk

Met uiterste precisie worden met dunne penselen de laatste kleurenlaag, strakke lijnen en stippen aangebracht. En natuurlijk gaan onmiddellijk de bontgekleurde gezichtsmaskers op, zodra er publiek of een tv-camera komt kijken hoe ze vorderen. Dat is hét handelsmerk van de 'anonieme' kunstbeweging. "Want het draait bij ons om het kunstwerk, en niet om de kunstenaars", aldus oprichter Dejo, geboren en getogen Drent.

Vanwege het 30-jarig jubileum, en na twee jaar praktisch voor de buitenwereld opgesloten te hebben gezeten door corona, willen de Toyisten er graag weer op uit. En vooral het publiek weer mee laten genieten van hun kunst. "En omdat we nu alweer een tijdje in Zuidlaren actief zijn, willen we ook hier graag onze sporen achterlaten. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar locaties, waar we iets met onze kunst konden doen", vertelt Dejo.

'We voelen ons vereerd'

Nadat de Toyisten tien jaar geleden in Emmen al de nodige ervaring opdeden met het beschilderen van hotel Ten Cate en de gasbol, lieten ze dit keer hun oog vallen op het Zuidlaarder Brinkhotel. Manager Tetsia de Zeeuw van het Brinkhotel voelt zich helemaal vereerd, dat de kunstenaars hun visitekaartje bij haar achterlaten. "Wat fantastisch, helemaal leuk dit", roept ze vol enthousiasme.

"Toen Dejo ons belde met de vraag of ze in ons hotel aan de slag mochten, dan zeg je daar natuurlijk geen nee tegen. Je haalt daarmee toch iets bijzonders in huis. En als ik nu zo kijk, nu het bijna af is, ik ben er echt helemaal blij mee", aldus De Zeeuw.

Of de muurschildering straks de prijs voor een overnachting in kamer 226 opdrijft, daar moet de hotelmanager nog eventjes over nadenken. "Misschien een beetje, maar dan wel heel bescheiden. Je slaapt straks natuurlijk wel in een kunstkamer. Dat mag wat extra's kosten toch?"