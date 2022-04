Kabouterpad Emmen vernield: 'Van begin tot eind dingen weggehaald'

Het was een trieste aanblik toen vrijwilligers vorige week een kijkje namen bij het Kabouterpad in de Emmerdennen. Langs de twee kilometer lange wandelroute voor kinderen waren ramen en deuren van huisjes en waslijntjes tussen bomen vernield of weggehaald.

Hoewel er "natuurlijk veel ergere dingen aan de hand zijn in de wereld", zoals vrijwilliger Eric van Waardenburg zegt, maakte een Facebookbericht op de pagina van Kabouterpad Emmen over de vernielingen behoorlijk wat los. "We hebben afgelopen weekend een bericht op de Facebookpagina gezet dat de route er tijdelijk wat minder mooi bij ligt en tot onze verbazing bereikte dat zo'n 20.000 mensen", zegt Van Waardenburg.

Vorig jaar vernieuwd

Het pad, dat te vinden is in het bos bij de Laan van de Bork in de wijk Emmerhout is tien jaar geleden uitgezet voor de jongste kinderen. "Omdat het wat in verval raakte, hebben de oprichters het vorig jaar samen met de gemeente Emmen en Staatsbosbeheer nieuw leven ingeblazen. Er zijn nieuwe routepalen geplaatst en de wandelroute is opgeleukt met kleine details als waslijntjes en deurtjes", legt de Emmenaar uit. "Kinderen kunnen er allerlei kabouters vinden. Het is echt een belevingspad."

Wie de vernielingen heeft gepleegd, is niet bekend. "Van het begin tot het eind zijn dingen weggehaald", zegt Van Waardenburg. De vrijwilligers hebben geen aangifte gedaan. "We zijn het pad aan het herstellen en er zijn ook al wat dingetjes gemaakt, die nog worden geplaatst. We hopen dat het pad in de loop van de week weer op het oude niveau is."

Betrokkenheid en donaties

"Het Facebookbericht heeft er wel toe geleid dat mensen hun betrokkenheid tonen en er zijn ook donaties uit voortgekomen, waardoor we het pad kunnen herstellen", vervolgt hij.