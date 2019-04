Toch een klein beetje Formule 1 in Assen

Van Gelder is al ver met het schaalmodel, maar zegt wel door te moeten werken. Hij moet nog de curbstones, pitlane, TT-hal, tribunes en grintbakken toevoegen en dan is de baan bijna klaar. “Daar kan ik uren mee bezig zijn, maar zoveel tijd heb ik niet meer. De eerste verhuuropdracht van de baan staat al voor volgende week gepland!”De baan is voor het eerst te bewonderen tijdens de Drentse Promotiedagen op 16 april in De Nieuwe Kolk in Assen. Niet alleen kijken mag, er kan ook geracet worden op de baan. Het schaalmodel van 7 bij 2,5 meter is namelijk ook een miniatuurracebaan waarop met zes autootjes geracet kan worden.