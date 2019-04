Radio Westerbork #6: Kampcommandant Albert Gemmeker

Bij Radio Westerbork komen we rechtstreeks vanuit de commandantswoning op het voormalig Kamp Westerbork. Deze keer is dat extra toepasselijk omdat deze uitzending draait om Albert Gemmeker. Hij was van oktober 1942 tot april 1945 kampcommandant in Westerbork. Aan het woord komt schrijver en onderzoeker Ad van Liempt die een biografie over Gemmeker schreef. Verder zit conservator Guido Abuys aan tafel. De column is deze week van Koert Broersma. Hij schreef een boek over journalist Philip Mechanicus die een boek schreef over zijn verblijf in Kamp Westerbork.