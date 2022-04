Landelijk minder bloeddonoren, maar in Drenthe gaat het 'best goed'

In Drenthe blijven mensen gehoor geven aan de oproep om bloed of plasma te doneren, in tegenstelling tot veel andere delen van Nederland. Dat zegt bloedbank Sanquin.

Landelijk gezien blijft het aantal donoren namelijk achter. In de afgelopen drie maanden heeft twaalf procent minder mensen bloed of plasma afgestaan ten opzichte van diezelfde periode in 2021. De bloedbank vindt dat 'opvallend weinig'.

Daar komt nog eens bij dat het aantal nieuwe donoren achterblijft, met name in stedelijke gebieden. Uit eigen onderzoek van Sanquin blijkt dat donoren vooral thuisblijven vanwege corona en griep. Daarnaast speelt vermoeidheid een steeds belangrijkere rol, wat veelal een gevolg is van een coronabesmetting.

'In Drenthe blijft men komen'

Tegen deze landelijke trend in, blijven inwoners van onze provincie het dus 'best goed doen', zegt woordvoerder Merlijn van Hasselt van Sanquin. "In Drenthe blijven mensen vooral komen als zij zijn uitgenodigd. Desondanks blijft de oproep: kom als je bent uitgenodigd om bloed af te staan."

Drentse donoren vullen overigens niet de tekorten elders in het land op. "Drenthe hoeft de rest van Nederland niet te redden", benadrukt hij. In Drenthe zijn vijf locaties waar je bloed kunt geven. Deze zijn gevestigd in Emmen, Assen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel.

Campagne