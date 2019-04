Afrit A28 bij Groningerstraat Eelde tijdelijk afgesloten vanwege ongeval

Vanwege het ongeluk is de afrit tijdelijk afgesloten (Foto: ProNews)

Twee auto's kwamen vanmiddag met elkaar in botsing op een afrit van de A28 bij de Groningerstraat bij Eelde. Vanwege het ongeval is de afrit tijdelijk afgesloten.

De twee tegenliggende auto's kwamen door nog onbekende reden met elkaar in een frontale botsing. Twee ambulances waren ter plaatse om de inzittenden van de betrokken auto's te behandelen. De brandweer was aanwezig om te helpen bij het bevrijden van de inzittenden.Drie oudere inzittenden van één van de auto's zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere auto hoefden niet naar het ziekenhuis.Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.