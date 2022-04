Van koekhappen naar Formule 1: 'Anders, maar nog net zo'n gezellig feest'

Markt

Op de Brink in Zuidlaren wordt vandaag de rommelmarkt gehouden. Daar speelt ook harmonieorkest Patrimonium en 's middags komt dweilorkest Wakker Worden. "Onze vereniging heeft als doel het zo gezellig mogelijk te maken. Dat was in het verleden natuurlijk niet anders en dus is er nu natuurlijk ook een braderie. Gezelligheid, daar komen mensen op af en hoe meer mensen er komen, hoe gezelliger en hoe beter ons gevoel", stelt Van der Borg.

Formule 1

"Tegenwoordig is er vooral voor de kleine kinderen altijd nog wel vertier zoals dat er ook vroeger was," vertelt hij verder, "maar er is ook veel veranderd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld een apparaat waarin je kunt ervaren hoe het is om in een Formule 1-wagen te racen. Iedereen kan proberen net zo te rijden als Max Verstappen. Die jongen is zo populair en toen ik dit zag wist ik: die moet naar Zuidlaren, er is ook een prijs mee te winnen. Hier trek je ook de jeugd mee aan."