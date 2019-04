Ruim honderd ideeën voor onderzoek RTV Drenthe

We kregen tot nu toe ruim honderd pitches binnen (foto: Follow the Money)

Ruim honderd pitches, meer dan 25.000 bezoekers en duizenden stemmen. Dat is tot nu toe de oogst op onze vraag wat we voor jullie moeten gaan uitzoeken in samenwerking met Follow the Money, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Oost.