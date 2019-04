De vijfde klasse F: Vluchtpoging Mussel en Veenhof uit kelder

Met een supermarktshopper in zijn ene hand en pionnen in de ander staat hoofdtrainer Jan Veenhof op een gure dinsdagavond de negentien selectieleden tegemoet. De oud-speler van FC Groningen is met Mussel hard op weg te vluchten uit de vijfde klasse F. Er werd slechts één keer verloren door de Groningers."Vooral het plezier in voetbal wil ik overgeven", opent de voormalig professional het gesprek. "Ik heb zelf heel veel leuke voetbaljaren gehad op verschillende plekken op de wereld. Het is amateurvoetbal en het plezier moet voorop staan. Daarnaast wil ik ze ook wel wat leren."In zijn tweede jaar voor de groep lijkt het raak voor Veenhof en zijn brigade. "Volgend jaar hopen we op een hoger niveau te spelen. Dan wordt er wel wat meer van de jongens verwacht. Dus probeer ik ze wel wat bij te brengen."Zijn actieve carrière bracht Veenhof in onder meer Albanië, Japan en Canada door. Nog nooit werd hij kampioen. "In al mijn jaren bij FC Groningen ben ik ook nooit kampioen geworden. Wel werden we een keertje derde. In de goede jaren van Milko Durovski. Toen was ik het meest dichtbij."In uitgerekend de vijfde klasse F kan het voor het eerst raak zijn. Veenhof: "Voor mij is dit ook hartstikke leuk. Maar ik vind het vooral leuk voor Mussel. De vereniging en de supporters verdienen het gewoon. We zijn nog geen kampioen, hè. Maar we staan er goed voor. Het zou heel mooi zijn als we de stap kunnen maken."