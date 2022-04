Voetbalproject 'Scoren in Drenthe' bij FC Emmen kent eerste succes

Het voetbalproject 'Scoren in Drenthe', dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden, is inmiddels een paar maanden onderweg. En dat met succes. Van de in totaal zestien deelnemers traint er één niet meer mee. De reden: de deelnemer heeft een baan gevonden. En dat is ook één van de doelen van het project. In samenwerking met Stichting FC Emmen Noaberschap, USG Restart, de arbeidsmarktregio Drenthe en het UWV wordt op deze manier de jeugdwerkloosheid in de regio tegengegaan.

"'Scoren in Drenthe' is bedoeld voor jongeren tot en met 27 jaar die momenteel niet aan het werk zijn of naar school gaan", vertelt jobcoach Ferdi van Spall van USG Restart. Persoonlijke omstandigheden kunnen er ook voor zorgen dat de volgende stap in de carrière niet wordt gehaald. Van Spall: "Wat het project precies inhoudt is dat wij twee keer per week, op maandag en woensdag, met deze groep aan de slag gaan. Hiermee bedoel ik voetbal trainen op De Oude Meerdijk, het stadion van FC Emmen." Het gaat om jongeren uit de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe.

Het doel is om een bepaalde regelmaat en structuur in het leven van de deelnemers te krijgen. "Voetbal is hierbij het bindmiddel en het kent veel eigenschappen die je in het werkende leven ook tegenkomt. Volgens Van Spall wordt er niet alleen getraind op het veld. "Eén keer per week wordt er voor aanvang van de training een groepsbijeenkomst gehouden, waarbij opdrachten worden gemaakt, doelen worden opgesteld en er wordt gekeken naar de toekomst."

'We zetten veel in op samenwerken'

"Emmen is natuurlijk niet alleen een voetbalclub, maar een bedrijf met een groot zakelijk netwerk", gaat Van Spall verder. "Samen met FC Emmen Noaberschap, de jobcoaches en deelnemers wordt er binnen dit netwerk van de club gezocht naar een mooie werkplek." Maar ondertussen wordt er ook getraind. De 24-jarige trainer Robin Poeste speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de deelnemers. "We zetten veel in op samenwerken en we bereiden ze voor op het samenwerken op de werkvloer", benadrukt de coach.

"We beginnen eigenlijk altijd met speelelementen waarbij de deelnemers elkaar moeten helpen. En ook in teamverband worden er tips en tops gegeven wat eventueel beter kan", zegt Poeste. Tijdens een wedstrijd afwerken heb je volgens de trainer winnaars en verliezers en ook daar leren de deelnemers van. "De verliezers krijgen een opdracht die ze gezamenlijk moeten uitvoeren."

Sociale angst

Eén van de deelnemers is de 24-jarige Metin Karki. Sinds 2017 loopt hij met sociale angst en na een tijdje bij de GGZ te hebben gelopen is hij uiteindelijk uitkomen bij FC Emmen. "Ook hier ben ik bezig met mijn sociale angst en ik wil graag een vervolgstap maken richting een werkplek. Bij FC Emmen kunnen ze mij hiermee helpen."

Karki is zeer te spreken over zijn ervaring tot dusver. "Ik vind dat we een goede groep en goede trainers hebben en bij de club wordt van alles geregeld." De vraag is of de sociale angst bij Karki, naarmate het project zijn einde nadert, afneemt. "Als je op een gegeven moment de mensen kent, wordt het wel minder, maar in nieuwe situaties heb ik nog altijd last van spanning." Ondanks dat heeft Metin Karki vertrouwen in een goede afloop.

'We hopen op een goed vervolg'

Het project wordt gefinancierd vanuit de arbeidsmarktregio Drenthe zegt Van Spall, in samenwerking met de gemeenten. En wat betreft de deelnemers? "Je komt in aanmerking voor het traject via het UWV of vanuit de gemeente waar je woont. De enige kwalificatie die wij stellen is dat je zonder werk of opleiding zit en je toch een volgende stap wil maken."