Djammen: ‘We willen gewoon blues spelen en niets anders meer’

Ondanks dat het niet altijd makkelijk is om optredens te krijgen als bluesband, zijn ze ervan overtuigd dat dit de goede weg is.Easterfield ademt nu blues, maar dat was niet altijd zo. “We zijn eerst begonnen als rockband en later zijn we ons gaan specialiseren in bluesrock”, legt zanger Bram Goeree uit. “Ons jaarlijkse banduitje is naar het bluesfestival in Grolloo”, lacht Goeree.Twee jaar geleden is het eerste album van de band uitgekomen. “We hebben daarna nog wel wat nieuwe nummers geschreven, maar we hebben nog geen cd opgenomen. Dat ligt wel in de planning”, bevestigd Goeree.Naast de nieuwe eigen nummers is de band ook met een speciaal project bezig. “In Hofsteenge Grolloo hebben we een keer een Cuby-tribute gedaan”, vertelt gitarist Olaf de Groote. “Een ode aan Harry Muskee. Toen kregen we steeds meer de vraag of we dat niet vaker doen doen.” Easterfield had tot nu toe één Cuby-nummer in de setlist staan, maar daar komen straks een paar bij.Aan het einde van de zomer wil de band de planken op met de covers van Nederlands bekendste bluesband.