Harry en Alie zwaaien af bij Café De Aanleg, toekomstplannen opvolgers nog onduidelijk

'Het beste medicijn vindt ge bij de kastelein', is te lezen op een bordje boven de stamtafel van (eet)café en zalencentrum De Aanleg in Deurze. De lijfspreuk kan nog steeds worden toegepast, alleen niet langer in het café aan de Asserstraat. Gisteren tapte Harry Hilbrands de laatste biertjes en schonk hij de laatste borreltjes in, terwijl zijn vrouw Alie als vanouds de keuken runde. Daarna ging de deur definitief op slot, want het echtpaar heeft de horecagelegenheid verkocht.

Wat het beste medicijn voortaan dan maar moet zijn? Harry kijkt er bedenkelijk bij als hij die vraag krijgt voorgelegd. "Daar moet ik eens goed over nadenken", lacht hij. Een lach waarin tegelijkertijd wat weemoed is verscholen, want Harry en zijn vrouw Alie hebben besloten om hun cafédeuren na 37 jaar te sluiten. Dat moment mag gerust bijzonder worden genoemd, want De Aanleg is al negentig jaar in het bezit van de familie Hilbrands en bestond daarvoor ook al een eeuw. "Dan komt er een keer een eind hè", zegt Harry koeltjes.

'Gigantische verbouwing'

"Ik heb het café overgenomen van mijn ouders in 1985 en mijn opa had het al gekocht in de jaren 30, dus het is steeds van vader op zoon gegaan", vertelt Harry. Hij weet nog goed hoe hij het café meteen na de overname grondig aanpakte. "Dat was een gigantische verbouwing en daarna ben ik meteen losgegaan met bruiloften en partijen."

Na een jaar hard werken in het eerste jaar na de caféovername besloot Harry even op adem te komen tijdens een vakantie op Mallorca, waar hij zijn huidige vrouw Alie ontmoette. Het bleek een schot in de roos. Alie verpandde haar hart aan Harry én het familiecafé. "We woonden in Drenthe nog geen dertig kilometer van elkaar vandaan, het moest gewoon zo zijn."

Wandelaars en fietsers

Ook als je niet zo'n cafébezoeker bent, spreekt De Aanleg al snel tot de verbeelding. Het eetcafé en zalencentrum tussen Assen en Rolde groeide in de afgelopen jaren ook uit tot een populaire plek om neer te strijken voor wandelaars of fietsers, die een rustmoment zochten tijdens het verkennen van het Drentsche Aa-gebied. "Daar hebben we veel plezier van gehad", merkt Harry op.