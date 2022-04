Opvang voor 35 Oekraïners in zorgboerderij en kerk Nieuw-Buinen

In Nieuw-Buinen komen twee nieuwe opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om zorgboerderij Het Kleurenpalet en Het Tussendiep, een gebouw van de Protestantse kerkgemeenschap in het dorp. In beide gebouwen kunnen in totaal zo'n 35 mensen terecht.

Vanaf maandag 9 mei zijn de gebouwen klaar voor de komst van Oekraïners. Volgens burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn kunnen zij voor langere tijd opgevangen worden.

Opvang is 'hartverwarmend'

Betrokkenen van zowel de kerkgemeenschap als de zorgboerderij zijn volgens de burgemeester erg bereidwillig vluchtelingen onderdak te bieden. "Het is hartverwarmend dat er vanuit de samenleving van Borger-Odoorn zo gastvrij wordt meegedacht over plekken om vluchtelingen onderdak te bieden. Vrijwilligers van de Protestante kerkgemeenschap zijn al aantal weken druk bezig om het kerkgebouw schoon te maken en in te richten. Ook zijn we heel blij met het aanbod van Het Kleurenpalet", stelt Seton verheugd.

Inwoners van Nieuw-Buinen en de directe omgeving die met vragen zitten over de opvang van de vluchtelingen, kunnen vragen daarover kwijt tijdens een bijeenkomst in de multifunctionele accommodatie in het dorp. Die vindt plaats op dinsdagavond 26 april om 19.00 uur. Zowel Seton als wethouder Nynke Houwing zijn daarbij aanwezig.