Annemieke woont in haar uppie in een leegstaande flat

"Ach, zolang de zwervers niet in het portiek liggen, zit ik hier prima", zegt ze lachend. Bang is Annemieke inderdaad niet. "Nee hoor, er wonen allemaal mensen hier tegenover. Die houden me wel in de gaten. Ook staan er camera's van BouWatch, die heeft Lefier hier neergezet.Ook heeft woningcorporatie Lefier ervoor gezorgd dat in alle leegstaande woningen in de flat ook licht brandt. "Dan valt het niet zo op dat ik de enige ben hier".Aan de Meerstraat in de wijk Emmermeer staan drie dezelfde flats. Ze gaan allemaal tegen de vlakte. De gebouwen stammen uit 1951. Ze zijn nauwelijks geïsoleerd, ook is er geen centrale verwarming. "Lefier heeft me een elektrisch kacheltje gegeven. Als ik het echt koud heb, zet ik die aan. Voor de rest kleed ik me gewoon wat warmer aan. Goed voor de weerstand!", lacht Annemieke.Toen Lefier vorig jaar bekend maakte de flats te slopen, kregen alle huurders een aanbieding voor vervangende woonruimte. Maar het droomhuisje van Annemieke Verbruggen zat er niet tussen. Zij heeft haar oog op de witte huisjes verderop in de straat laten vallen. "Ik heb geduld. Ik zie het als Russisch roulette: ik kan geluk hebben dat ik uiteindelijk mijn droomhuisje krijg of ik kan achter het net vissen. Uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen."Woningcorporatie Lefier laat weten dat Annemieke voor september moet aangeven welke beschikbare woning ze wil. Als ze dat niet doet, geeft de corporatie haar drie woningen om uit te kiezen. Uiteindelijk moet Annemieke in november definitief vertrekken. "En dat doe ik ook hoor", verzekert ze.