Roden krijgt voor het eerst sinds 1935 een voorjaarspaardenmarkt

Voor het eerst sinds 1935 wordt er weer een voorjaarspaardenmarkt gehouden in Roden. Albert Ananias, eigenaar van café 't Olle Posthoes, is de aanjager van de markt. "De vergunning is al rond."

Op zaterdag 28 mei gaat de nu al historische paardenmarkt plaatsvinden. Slechts vier keer eerder - in 1912, 1922, 1923 en 1935 - vond er in het voorjaar ook al een paardenmarkt plaats. "Ik heb even in Zuidlaren gekeken en dacht: dat is in het voorjaar toch ook wel mooi, zo'n paardenmarkt", zegt Ananias. Kleintje Rodermarkt, het broertje van de échte Rodermarkt, leent zich volgens Ananias perfect voor een voorjaarspaardenmarkt.

Uitvalsbasis

't Olle Posthoes is tijdens de Rodermarkt de standaard uitvalsbasis van veel paardenhandelaren. Vanaf vier uur 's ochtends is iedereen er welkom voor koffie of iets sterkers. Dat was ook in september 2021 het geval, toen er een 'spontane paardenmarkt' ontstond. Hoewel er geen vergunning was afgegeven door de gemeente Noordenveld, kwamen paardenliefhebbers rondom de Brink prima aan hun trekken.

"Vorig jaar was het heel gezellig, dat hebben we die jaren ervoor echt gemist", zegt Ananias. En dus denkt de kastelein: waarom zou je niet in het voorjaar een markt organiseren? "We wilden het eigenlijk op Hemelvaartsdag doen, maar dat kon niet. Nu doen we het op zaterdag, dat is net zo mooi. Dan is iedereen vrij, zijn de wegen al afgesloten voor verkeer en heb je nog een kermis."

Geen plastic geld

De markante ondernemer verheugt zich nu al op de eerste voorjaarspaardenmarktmarkt in bijna 90 jaar. "We moeten wat minder op de telefoon zitten en wat meer op pad wezen, dan weet je wat er in de wereld gebeurt", meent hij. En ja, volgens Ananias helpt een paardenmarkt daarbij. "Dat weet ik wel zeker. Kijk maar naar mensen die moeten revalideren, die moeten ook vaak paardrijden. Dat is goed voor de mens."

Ondernemers-eigen sluit Ananias af met een mooie oneliner. "Weet je wat het mooie is met paardenhandelaren? Geen plastic geld hè! Daar houd ik van."