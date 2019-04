Drentse fruittelers maken zich zorgen over voorspelde nachtvorst

De voorspelde vorst voor komend weekend is voor sommige fruittelers een grote zorg. Fruitgewassen die in de bloei staan zijn namelijk gevoelig voor nachtvorst. Gelukkig staat nog niet elk fruitgewas in Drenthe in bloei. Maar voor de telers van wie de planten al wel in bloei staan, zou het komend weekend vervelend kunnen aflopen.

Iets ondernemen tegen nachtvorst is al vrij lastig. Roelof IJken van Coöperatieve Blauwe Bes Drenthe maakt zich zorgen over zijn planten. Zijn blauwebessenveld staat al een beetje in bloei. “Twee jaar geleden was ongeveer 70 procent van de oogst beschadigd door nachtvorst”, vertelt hij. “Eén graadje onder nul en je loopt al schade op.”Henk Sturing van Zachtfruitbedrijf H. en H. Sturing maakt zich niet te veel zorgen. “Alleen mijn asperges moet ik misschien bedekken met een zeiltje.” Helaas werkt deze techniek niet voor zijn fruitplanten. “Gelukkig staan die nog niet in bloei.”De plant nat houden is een veel gebruikte methode om te voorkomen dat de fruitplanten doodvriezen. Helaas is dat niet altijd een optie. “Besproeiing tegen nachtvorst is een enorme investering. Het kost een heleboel energie en water. Je moet namelijk door blijven spuiten totdat het niet meer vriest. Dus dan staat de kraan van zeven tot zeven open”, zegt IJken. “En dan is succes nog niet gegarandeerd.” IJken kan niets doen om zijn bloeiende blauwe bessen te beschermen.Besproeiing helpt ook niet bij elk gewas. Volgens Sturing heeft besproeien bij kersen en rode bessen niet veel zin. “Bij rode bessen kun je ook heel weinig doen om schade te voorkomen.”Kersen kunnen wel op een andere manieren beschermd worden. Een aantal jaar geleden maakte Sturing gebruik van vierhonderd vuurpotten, potten gevuld met brandend kaarsvet. “Die plaatsten we om de tien meter tussen de planten. Je kunt op die manier de temperatuur op het veld wel een graad of vier opkrikken.”Het beschermen van gewassen tegen de nachtvorst kost boeren veel geld. “Maar als je niets doet kost het je ook veel meer.”