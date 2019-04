Eenmalige subsidies voor Drentse evenementen

Het C' est la Vie festival in Emmen (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het Grachtenfestival in Meppel (Foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Gedeputeerde Staten hebben besloten bescheiden subsidies toe te kennen aan het Grachtenfestival in Meppel, C'est la Vie Festival in Emmen, het project ‘De Nachtwacht van Emmen’ en het Jan Kruis museum in Orvelte.