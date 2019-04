Bed & Breakfast in Tiendeveen mogelijk beste van Nederland

De twee concurrenten zijn 'De Tinnen Kamer' in Vught en 'Buitengoed Op de Knolle' in Fochteloo.De drie zijn geplaatst in de zogenoemde 5 tulpen-categorie. Dat is de hoogste klasse binnen het classificatiesysteem voor B&B's. Er is gekeken naar de beoordelingen van mystery guests en de gasten.Sander Zeldenrijk heeft 'Veerkant en Vruistuk' drie jaar geleden met zijn vrouw Joanna van der Hoven opgezet. "We waren erg verrast en blij natuurlijk toen we het nieuws twee weken terug hoorden. Het is mooi dat het in zo'n korte tijd tot iets moois is gegroeid. Dat we nu zijn genomineerd is echt de kroon op ons werk", zegt Zeldenrijk."We willen kwaliteit neerzetten en ons onderscheiden van anderen. Dat doen we door het verhuren van een luxe Zweeds landhuis. Gasten slapen in meer dan een gewone slaapkamer. We hebben er echt in geïnvesteerd. Bovendien staat het op een bijzondere locatie: een grasland van 22 hectare in Tiendeveen. Echte stilte."Hanny Arens, voorzitter van organisator Stichting Bed & Breakfast Nederland is zeer te spreken over de drie kandidaten: "De genomineerde eigenaren halen alles uit de kast om hun gasten een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Dit is duidelijk terug te zien in de aanwezige voorzieningen en faciliteiten, wat zich uit in hoge gastenbeoordelingen. Voor alle genomineerde B&B’s geldt dat de gasten razend enthousiast zijn over de luxe gastenverblijven én de uitmuntende dienstverlening!"De winnaar wordt op woensdag 8 mei bekendgemaakt door organisator Stichting Bed & Breakfast Nederland.