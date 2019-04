Jaar langer tbs voor oud-Assenaar die man vermoordde

De man werd voor de moord veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. De tbs met dwangverpleging werd vorig jaar beëindigd en omgezet naar tbs met voorwaarden. Hierdoor kreeg B. meer vrijheden.De reclassering is tevreden over de vooruitgang van de oud-Assenaar. Hij houdt zich aan de voorwaarden, heeft een vaste baan en woont sinds kort zelfstandig, maar onder begeleiding in Limburg.In 1996 bracht de toen 18-jarige Rudolf B. de 54-jarige Jacob Bijmolt om het leven in zijn woning aan de Troelstralaan in Assen. Dat deed hij samen met zijn toenmalige vriendin. Het stel was op zoek naar geld, maar vond niet meer dan 70 gulden.