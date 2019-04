Zorgvlied gaat op traditionele wijze bakstenen maken en bakken

Met die bakstenen zijn veel huisjes in de negentiende eeuw gebouwd. Bijvoorbeeld de koloniehuisjes van de Maatschappij van Weldadigheid.De stichting Historische Steenbakkerij Zorgvlied heeft een plan gemaakt. Op 7 augustus gaat het gebeuren. Nu is de stichting bezig met de voorbereidingen. Leem, de grondstof voor bakstenen, ligt inmiddels opgeslagen onder plastic aan de De Ruyter de Wildtlaan in Zorgvlied. Op die plek in het land komt ook een steenoven.De steenoven is gemaakt van tweeduizend bakstenen. "De oven wordt twee bij drie meter en manshoog", zo zegt Willem Reitsma van de stichting. "We kunnen er 700 stenen mee bakken. En het gaat ons zeker lukken."De grondstoffen worden uit de buurt gehaald. En die zijn prima voor het maken van bakstenen volgens Paul Gols van de stichting. "Je ziet dat de leem een hele mooie grondstof is. Er zit ook zand en ijzer door heen. Het enige wat je moet doen, is het mengen."Zorgvlied wil met deze steenoven ook de verbintenis van het dorp met de Maatschappij van Weldadigheid laten zien. Zorgvlied maakte onderdeel uit van de armenkoloniën die in 1818 werden opgezet rondom Frederiksoord.In het dorp was de eerste proefboerderij voor de landbouw gevestigd. Er was ook een landbouwschool. Gols: "De Maatschappij van Weldadigheid gaf aan de aannemers die de eerste koloniehuisjes bouwden opdracht de bakstenen bij de Maatschappij te kopen.""Generaal Johannes van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij, had opdracht gegeven om op een strook tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord geen koloniehuisjes te bouwen. Daar was namelijk turf, de brandstof, en daar zat de grondstof leem in de grond.In de buurt van het riviertje de Vledder Aa heeft volgens de stichting een 'reizende' baksteenoven gestaan. De ovens waren gemaakt van stenen. En iedere keer als de grondstof en de brandstof voor de stenen op was, werd de oven verplaatst naar een plek waar wel leem en turf te vinden was.In Zorgvlied en Wateren zijn ook meerdere huizen en boerderijen met deze stenen uit de 'eigen streek' gebouwd volgens Gol. Je zou ze kunnen herkennen aan de kleur, zo zeggen deze bewoners.De stichting is op zoek gegaan naar de kennis van het bakken van bakstenen met zo'n tijdelijke oven. Die vonden ze in Duitsland. En inmiddels wordt thuis bij Paul Gol ook geëxperimenteerd met het bakken van stenen met grondstof uit de regio. Want volgens Gol is het nog niet zo eenvoudig om goeie stenen te bakken. "Voor je het weet heb je misbaksels."Er zijn allerlei activiteiten rondom het evenement op 7 augustus. Zo zijn scholen uitgenodigd om mee te helpen met het maken van stenen. Daarvoor wordt leem gemengd en met de voeten platgestampt.Bovendien hopen de leden dat veel mensen komen kijken. "Er komen hier veel fietsers voorbij. We hopen dat ze even stoppen en daarna met andere ogen naar de omgeving kijken en zich realiseren dat het dingen zijn die hier vroeger ook aanwezig waren."