Eerste festival op het strand van Hoogeveen is een feit

Het is een beetje een gek gezicht. Vanaf de straatkant en bij de villa’s aan het water wordt nog hard gebouwd, maar vlak daarachter op het strand wordt al druk genoten van de nieuwe recreatieplas. Ongeveer zes jaar was er nodig om van de zandafgraving van Hoogeveen een recreatiegebied te maken.Bert Zuidema, één van de bedenkers, weet nog goed hoe het gebied erbij lag toen hij de grond kocht. “Toen was dit hele gebied één grote plas water met hele ruwe oevers, wilde natuur overal. Het was wel heel mooi, zomaar spontaan overal bloemen, maar verder was er helemaal niets. Om dit nu te zien is wel heel apart. We hebben er hard voor geknokt en dit eindresultaat, iedereen is zo lovend! Dat doet je wel heel erg goed.”Van dat beeld is vandaag niets meer te zien. Het Alfa College uit Hoogeveen organiseert op het nieuwe strand een foodfestival, de eerste kano’s dobberen op het water en aan de rand van het water is in een paar maanden tijd een strandpaviljoen uit de grond gestapt.Henri Offerein van het Paviljoen kan het ook nog bijna niet bevatten. “Het was nog wel aan het einde heel en heel hard werken, maar we hebben het gered en bouwen het vanaf nu langzaam op tot Koningsdag. Dan hebben wij ons momentje,” vertelt hij. “Zo’n strand is uniek en niet des Hoogeveens. In Drenthe zijn we bos gewend en gaan we massaal naar de kust. Nu hebben we het gewoon allebei!”Veel bezoekers laten weten verrast te zijn door het decor van de recreatieplas. Ze zeggen uit te zien naar de zomer wanneer een festival zoals vandaag beter tot zijn recht komt. Zuidema deelt die mening. “We hebben al recreatiegebied Schoonhove, ook prima en een mooi gebied. Daar ben ik ook wel geweest ter inspiratie. Alleen dit is modern, je merkt dat je vlakbij de jongste woonwijk Erflanden zit. Mensen zitten hier gewoon echt op te wachten.”Er is dan straks ook veel te ondernemen rondom de plas. Van duiklessen tot wijntjes drinken op het terras, aan een heleboel faciliteiten is gedacht. Ook voor het Paviljoen is volgens Offerein,al veel belangstelling terwijl die nog niet eens officieel geopend is. “In mei en juni zit onze aparte zaal al helemaal vol. We hebben heel veel trouwaanvragen binnen en het is natuurlijk fantastisch om straks op het strand te gaan trouwen. Dat idee slaat kennelijk aan.”Met de opening van het strand gaat het project van Nijstad de derde fase in. De volgende stap is het realiseren van een vakantiepark met vakantiekavels. Daar is nu mee begonnen en wordt ook in 2020 nog verder aan gewerkt.