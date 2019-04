Aandelen Airport Eelde te koop gezet door gemeente Groningen

"Het is de eerste stap naar vervreemding van de aandelen", vertelt burgemeester Den Oudsten vandaag aan RTV Noord . "Het besluit is anderhalf jaar geleden al genomen door de raad en we hebben nu besloten de aandelen eerst aan te bieden aan de aandeelhouders. Dat is de formele kant van de zaak, daarna zien we wel verder."De gemeente Groningen bezit 26 procent van de aandelen in de luchthaven. Den Oudsten: "De aanbieding wordt binnenkort in de aandeelhoudersvergadering behandeld. En dan zal blijken of de aandelen kunnen worden overgenomen door de bestaande aandeelhouders, of niet."De gemeenteraad besloot anderhalf jaar geleden om de aandelen in Groningen Airport Eelde te verkopen. Een besluit waar GroenLinks nog altijd achter staat. "We moeten stoppen met het subsidiëren van vervuilende vormen van vervoer. Meer treinen en minder vliegen", aldus raadslid Jasper Been van de grootste fractie in de Groninger gemeenteraad.Volgens burgemeester Den Oudsten moet de gemeente zich bescheiden opstellen. "We zijn niet langer in de positie om eisen te stellen. We zitten in de positie van terugtrekkende aandeelhouder. Dus we kunnen andere partijen niet langer vragen om grote investeringen te doen."Of geïnteresseerden de hoofdprijs moeten betalen of het aandelenpakket voor een symbolisch bedrag over kunnen nemen, is niet bekend. De aandelen zouden een negatieve waarde vertegenwoordigen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het pakket in elk geval voor een bedrag van één euro in de boeken opgenomen.