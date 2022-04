Biografie Johan Derksen valt in de prijzen: 'Toch nog mensen in dit land met een goede smaak'

De biografie van Johan Derksen - 'Derksen' - is gisteravond uitverkozen tot Helden Sportboek van het Jaar. Dat gebeurde live in de uitzending van het actualiteitenprogramma Vandaag Inside, waar Derksen werd verrast door Barbara Barend, die hem de prijs uitreikte namens haar sportmediabedrijf Helden.

Volgens Barend vond 46 procent van duizenden stemmers dat de biografie van Derksen het verdiende om te worden uitgeroepen tot Helden Sportboek van het Jaar 2021. Daarmee liet de biografie De canon van het Nederlandse voetbal (alle hoogte- en dieptepunten van ruim anderhalve eeuw voetbal in Nederland) en Meesterbrein (de biografie van wijlen Wim Jansen) achter zich. Dat leverde de Drentse televisiepersoonlijkheid een klaterend applaus op van het publiek in de studio van Vandaag Inside.

De biografie over Derksen is geschreven door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, die een portret van een man schetsen, die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op televisie, maar buiten het zicht van de camera's ook veel andere kanten heeft. Of, zoals Derksen zelf zegt: 'Ik heb alleen op tv een grote bek.' In het boek komen Derksens successen als journalist en televisiester aan bod, maar ook zijn tragische jeugd en zijn misdragingen als voetballer.