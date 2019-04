Johan Derksen na operatie aan arm: Het ergste heb ik nu gehad

"Het was een kleine operatie, maar ik ging er om 13.00 uur liggen en 16.15 uur waren ze klaar. Dus in die zin vond ik het best een grote. Het ergste heb ik nu in ieder geval gehad. Morgen mogen de hechtingen eruit en dan gaan we er weer voor."Derksen, naast analist ook presentator van het Radio Drenthe-programma Muziek voor volwassenen, hield aan de val een hersenschudding en verschillende breuken over. "De barsten in m'n kop laten ze zitten. Als ik geen gekke dingen doe, groeien die wel weer aan elkaar. De gecompliceerde armbreuk was het ergste.""Ik ben blij dat het allemaal goed is afgelopen. Ik ben 70 jaar en als je dan van de trap valt, heb je al snel een gebroken heup, en dan wil ik het woord dwarslaesie nog niet eens in de mond nemen."Derksen viel vorige week dinsdag toen hij 's nachts naar de wc moest. "Dan moet je om 02.15 uur pissen en dan ben je niet helemaal helder natuurlijk. Ik ben een meter te vroeg naar links gestapt en dan flikker je in een donker gat."Vrijdag schuift Derksen weer aan bij Veronica Inside.