OM eist verlenging tbs voor moordenaar van Jack van der Zee

Marco B. wordt behandeld in de Van Mesdagkliniek in Groningen. Daar zijn ze erg tevreden over de vorderingen die hij maakt. Volgens de kliniek is er voor de behandeling nog wel twee jaar nodig. “Het is goed om te horen hoe gemotiveerd meneer is en hoe goed hij meewerkt. Maar het is nog wel noodzakelijk dat de maatregel wordt gecontinueerd, zodat hij de ingeslagen weg kan voortzetten”, legde de officier zijn eis uit.De tbs-maatregel ging twee jaar geleden in, nadat B. zijn gevangenisstraf had uitgezeten. Af en toe heeft hij begeleid verlof. Ook gebruikt hij sinds een half jaar geen drugs meer.De Hoogevener bracht in november 2011 Jack Van der Zee met zeven messteken om het leven. Dit deed hij nadat de man uit Ruinen hem begon te zoenen. B. werd door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De man is zwakbegaafd, was drugsverslaafd en had psychische problemen.B. is vroeger seksueel misbruikt door een buurman. Hij had hierdoor naar eigen zeggen wraakgevoelens, ook jegens homoseksuele mannen. Hiervoor heeft hij in de kliniek een behandeling gevolgd. “Die wraakgevoelens heb ik niet meer”, vertelde hij woensdagmiddag in de Asser rechtbank. “Ik heb het een plekje kunnen geven en kan erover praten.”De Asser rechtbank doet op 24 april uitspraak.