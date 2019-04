Ondernemer vecht met 31 meter lang doek voor Formule 1

De Abel Tasmantoren in Assen is vanmiddag voorzien van een doek van meer dan 31 meter lang, met daarop de tekst: 'Toeter 3x voor de Formule 1 in 2020 naar Nederland, #HupAssen'. Het idee komt van vastgoedondernemer David Maas.

Maandag werd gesuggereerd dat de Koningsklasse van het racen volgend jaar op het circuit van Zandvoort te zien zal zijn. Meerdere goed ingevoerde websites maakten daar melding van.Maas hoopt met zijn doek toch nog wat reuring te veroorzaken. “Het is nog niet definitief, en zolang Zandvoort nog geen handtekening heeft, laten wij in Assen zien dat we de Formule 1 graag hier willen hebben. Dat is goed voor de stad" , aldus ondernemer Maas