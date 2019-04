Onderzoeksrapport over oorzaak ziekteverzuim Midden-Drenthe vrijdag openbaar

Volgens oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork heeft de gemeente het gevoelige rapport al ruim twee weken in handen. Charles de Haas van Gemeentebelangen vindt dat de communicatie te lang duurt. Hij dringt aan bij het college om snel met het onderzoeksrapport naar buiten te komen.“Gaan ze er eerst nog aan sleutelen of wordt het diep in de la gestopt? Dit onderzoek kost een hoop en dan moet je er open over communiceren met je burgers."De gemeente bevestigt het rapport te hebben ontvangen en kondigt aan aankomende vrijdag ermee naar buiten te komen. Volgens de woordvoerder wacht het rapport nog op een besluit van het college.De conclusies van het gevoelige onderzoek zijn al eerder naar buiten gekomen. In januari bleek dat binnen het gemeentebestuur sprake was van een angstcultuur, een gebrek aan visie en de noodzaak verder te gaan met een nieuwe leiding.Mede daardoor is de gemeentesecretaris in de gemeente Midden-Drenthe vertrokken. Ook waren er twee verschillende versies van deze conclusie uit het rapport in omloop die voor veel vragen bij gemeenteraadsleden zorgden. Naar verwachting wordt er door het rapport meer bekend over het geschil tussen de gemeentesecretaris en de gemeente.