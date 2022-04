Voordracht lintje is tijdrovende klus: 'Je moet alles in volle breedte opschrijven'

Tientallen Drenten worden vandaag weer met een lintje in het zonnetje gezet voor hun bijdragen aan de samenleving. Hun voordracht is streng gecontroleerd in een tijdrovende procedure, vertelt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze.

Met een oranje stropdas deelt Hiemstra vandaag lintjes uit aan twee inwoners van zijn gemeente. De burgemeester heeft zich verdiept in het dossier van deze personen, die bijvoorbeeld jarenlang vrijwilligerswerk hebben gedaan. "Daaruit kan je leuke anekdotes halen", zegt hij. "Op deze manier probeer ik me goed voor te bereiden op het verhaal dat ik vertel."

Wie iemand wil voordragen voor een lintje, moet eerst een verzoekformulier invullen, dat belandt bij gemeenteambtenaar. Die beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende aanleiding is voor een voordracht. Als dat het geval is, moet er nog veel meer informatie aangeleverd worden voor een Koninklijke onderscheiding.

Genoegdoening

"Er gaat veel tijd en energie inzitten", zegt Hiemstra. "Als je bijvoorbeeld jaren actief bent geweest bij een voetbalvereniging, moet je wel op zoek naar de voorzitter die er jaren geleden actief was. Je moet alles in de volle breedte opschrijven, tot misschien wel vijftig jaar terug. Het is dus niet zomaar iets." De burgemeester laat ook weten dat lang niet iedereen ervoor in aanmerking komt. "Tien jaar lang schoffelen bij de buurvrouw, dat is net te weinig. Het moet dus wel in verhouding staan tot de verdiensten die je hebt gehad."