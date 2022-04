Verbouwing Biochron start dit najaar: 'Vergelijkbaar met aanbouw Drents Museum'

In de tijd van het Noorder Dierenpark was het de plek met exposities over de prehistorie, het haaienbassin en aquaria. Nu liggen de kale, inmiddels gestripte catacomben er enigszins somber bij. Het is moeilijk voor te stellen dat de helft van deze 2200 vierkante meter aan ondergrondse ruimte over een jaar het frisse, nieuwe onderkomen is van het Centrum Beeldende Kunst (CBK). Dat bevindt zich nu nog in de voormalige melkfabriek in Noordbarge.