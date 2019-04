Tessa de Loo komt naar dertiende editie Zomerzinnen in Dwingeloo

Het thema van de dertiende editie van het literaire festival is 'over de grens'. "Daar valt niet alles onder, maar het is wel een beetje een richtlijn voor de programmering", vertelt Annette Timmer van de organisatie."We hebben natuurlijk een aantal grote namen", vertelt Timmer. Ze noemt als voorbeeld Rosita Schoonbeek, die een groot gedeelte van het jaar in Rome woont. Schoonbeek schreef het boek 'Wie is mijn naaste'. Ze heeft gelogeerd bij vluchtelingen en migranten op Lampedus, Chili en Libanon en heeft dat van heel dichtbij meegemaakt. Dat past dus prachtig bij het thema."Een tweede grote naam is Tessa de Loo, schrijfster van De tweeling. "Ze schreef De Tweeling alweer in 1993. Het is 34 edities verschenen en in 26 talen vertaald. Er is een film van gemaakt, een musical, een hoorspel."De Loo schreef hierover haar nieuwe boek 'De tweeling - achter de schermen'. "Ze vertelt wat er eigenlijk gebeurt als je ineens zo'n bestseller hebt. Wat maak je mee? Dat verhaal komt ze doen op Zomerzinnen." Voor leden van de bibliotheken en Drentse Literatuurclubs is er nog een extra activiteit: een exclusief interview met De Loo."Er zijn schrijvers waarvan de boeken nog uit moeten komen. Het zijn grote namen, maar ook aanstormende talenten. Je doet ook weer ontdekkingen op zo'n festival. Rosa da Silva , won afgelopen maandag nog de Sonneveldprijs, maar stond vorig jaar op het programma met een voorproefje van het programma waarmee ze heeft gewonnen. Zo'n festival kan de springplank naar het grote succes zijn.Naast literatuur is er ook een rol weggelegd voor muziek. Erik van Muiswinkel komt langs met zijn nieuwe programma 'Buigt allen mee voor Drs. P'. Van Muiswinkel brengt een ode aan Heinz Polzer waarin het leven, de liedjes en de verhalen van Polzer samenkomen.Naast Erik van Muiswinkel, Tessa de Loo en Rosita Schoonbeek staan er ook nog andere namen op het programma. Onder andere Bert Wagendorp, Erna Sassen en de nieuwe Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja zijn aanwezig in Dwingeloo."'Ventoux', de klapper van Wagendorp, krijgt een vervolg. 'Ferrara' komt vlak voor het festival uit", vertelt Timmer enthousiast. Erna Sassen, bekend van Medisch Centrum West, is speciaal ingevlogen voor de jeugd. "Ze is een gerespecteerd jeugdboekenschrijver. We hebben haar gevraagd omdat er op het festival altijd leerlingen een schrijver mogen interviewen."Net als vorig jaar vindt Zomerzinnen dit jaar op De Brink in Dwingeloo plaats. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma zal het festival 22 juni openen.