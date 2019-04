Petrit Hoxhaj van Katwijk naar ACV

Petrit Hoxhaj speelt volgend seizoen voor zaterdaghoofdklasser ACV. De 29-jarige middenvelder komt over van vv Katwijk, dat uitkomt in de 2e divisie.

De in Kosovo geboren Hoxhaj beschikt over een ruime ervaring. Zo speelde hij voor FC Groningen onder 19 en was hij contractspeler bij SC Veendam. Daarna volgden WKE (seizoen 2012-2013), Be Quick 1887 (2013-2014), Pelikaan S (2014-2015, 2015-2016) en Katwijk (2016-2017, 2017-2018).Ook voetbalde hij in de zaal bij Leekster Eagles.