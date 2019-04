WK Superbike Assen: Minder toeren voor Ducati, meer spanning

Er staat dit seizoen geen maat op Alvaro Bautista. De Spaanse coureur, die deze zomer de overstap maakte van de MotoGP, boekte tot nu toe een honderd procent score in de WK Superbike. Hij won op zijn Ducati alle negen races en dat met overmacht. Maar dat is komend weekend in Assen anders. Tenminste dat is de hoop.

De FIM, de internationale motorsportfederatie en zendgemachtigde (en grote baas) Dorna vinden het na drie raceweekenden in ieder geval welletjes geweest. De WK Superbike moet namelijk garant staan voor spanning en close-racing en dus wordt het toerental van de machine van Alvaro Bautista (en alle andere Ducati V4-coureurs) teruggeschroefd.De Ducati's van Alvaro Bautista, Chaz Davies, Michael Ruben Rinaldi en Eugene Laverty mogen vanaf komend weekend 250 toeren minder maken (was 16.350 en wordt 16.100).De Honda’s van Leon Camier, Ryuichi Kiyonari en Alessandro Delbianco daarentegen krijgen er 500 toeren bij (was 14550 en wordt 15050).Of de wijzigingen de spanning van de races in Assen ten goede komen is afwachten. Hieronder staan de nieuwe maximaal toelaatbare toerentallen van de fabrikanten die actief zijn in het Superbike World Championship:Aprilia - 14700BMW - 14950BMW 2019 - 14900Ducati V2 - 12400Ducati V4 - 16100Honda - 15050Kawasaki 2018 - 14100Kawasaki 2019 - 14600MV Agusta - 14950Suzuki - 14900Yamaha - 14700De coureurs in de WK Superbike, met Rotterdammer Michael van de Mark, rijden in Assen drie races. Op zaterdag om 14.00 uur is race 1, zondag om 11.00 uur is de sprint race (de zogeheten superpole race en zondagmiddag om 14.00 uur is race 3.Morgenochtend (vrijdag) om 09.00 uur komen de eerste motoren in Assen de baan op voor de eerste vrije trainingen. Klik hier voor het complete tijdschema voor het Superbike-weekend in Assen.