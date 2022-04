Eis: cel-, werkstraf en behandeling voor seksueel misbruiken neefje

Tegen een 22-jarige man uit Assen heeft justitie 120 uur werkstraf geëist. Ook eiste het OM 247 dagen jeugddetentie, waarvan na aftrek van voorarrest 200 dagen voorwaardelijke detentie overblijft. De man wordt verdacht van het seksueel misbruiken zijn 9-jarige neefje en het maken van kinderpornografische foto's en filmpjes van het jongetje.

De licht verstandelijk beperkte Assenaar moet ook behandeld worden en begeleid wonen bij een zorginstelling, vindt de officier van justitie.

De jonge verdachte heeft bij de politie bekend dat het misbruik meerdere keren heeft plaatsgevonden. Zijn neefje vertelde tijdens een verhoor bij de politie in een speciale verhoorstudio voor kinderen dat de 22-jarige man had gevraagd of hij doktertje wilde spelen. Dan gingen ze naar de slaapkamer van de Assenaar en daar vond het misbruik plaats.

Hoe vaak het is gebeurd, is niet helemaal duidelijk, maar het slachtoffertje en zijn grote neef hebben beiden verteld dat het meerdere keren is geweest in het afgelopen jaar. Begin november afgelopen jaar betrapte de vader van het slachtoffertje de verdachte met zijn neefje op zijn slaapkamer.

Zus naar de politie

De moeders van het slachtoffertje en de verdachte zijn zussen en de families waren jarenlang heel close met elkaar. Wekelijks kwamen ze als gezinnen bij elkaar over de vloer. Dat was ook de reden dat de ouders van het slachtoffertje aanvankelijk geen aangifte wilden doen. Maar twee dagen na de betrapping stapte de zus van het 9-jarige jongetje naar de politie.

Zij vertelde was er was gebeurd en ook dat haar neef foto's en filmpjes op zijn telefoon zou hebben van haar broertje. De politie startte een onderzoek en begin december werd de 22-jarige Assenaar aangehouden. Hij heeft bekend.

'Moeilijk'

In de rechtszaal in Assen had de man weinig te vertellen over de zaak. "Ik vind het moeilijk om erover te praten", zei hij. Hij is onderzocht door een psycholoog en de reclassering en die vinden het belangrijk dat hij wordt behandeld om te voorkomen dat het ooit weer gebeurt. Hij zat 47 dagen in voorarrest en zit nu in een instelling voor begeleid wonen. Wat de officier betreft, hoeft hij niet terug de cel in als hij zich laat behandelen en goede begeleiding krijgt.

Vanwege zijn verstandelijke beperking vindt de aanklaagster dat hij moet worden bestraft volgens het jeugdrecht. Behalve een straf moet hij ook een contactverbod krijgen voor en diens gezin en moet hij zijn telefoon en computer regelmatig laten controleren. De officier vindt bewezen dat hij kinderporno heeft gemaakt door het slachtoffer naakt te filmen en fotograferen. De Assenaar heeft die beelden overigens niet met anderen gedeeld.

'Gefaald als moeder'

Het slachtoffer heeft een trauma overgehouden aan wat hem is overkomen en hij en ook zijn ouders worden behandeld voor psychische problemen. De familie is verscheurd en ze hebben noodgedwongen moeten verhuizen, vertelde hun advocaat. "Ik heb het gevoel dat ik als moeder heb gefaald", schreef de moeder van het slachtoffer in een verklaring, die de advocaat voorlas. "Ik heb mijn zoon bij de dader in de schoot geworpen."